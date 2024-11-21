USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции

новость дополнена 20:07
20:07 1432

Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ» и БКС банк, передает Интерфакс.

В сообщении Минфина США говорится, что расширение списка OFAC будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования, говорится в сообщении Минфина США. «Иностранные финансовые учреждения, поддерживающие корреспондентские отношения с этими банками, должны осознавать, что продолжение таких отношений сопряжено со значительным риском применения санкций», - заявил OFAC (Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина).

Минфин США также ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения OFAC. Под санкции также попали несколько директоров департаментов ЦБ.

«Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка, не включенного в перечень, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц России, приведут к дальнейшему ослаблению российской военной машины. Эти масштабные меры затруднят Кремлю возможность обходить американские санкции, финансировать и оснащать свои вооруженные силы», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

OFAC в сентябре 2022 года ввел санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.

«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
19:09 2314
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции новость дополнена 20:07
20:07 1433
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
19:14 1349
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат... обновлено 18:50
18:50 6865
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах; все еще актуально
12:07 4817
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
17:37 4640
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
18:29 3450
Россия запустила какую-то неизвестную ракету
Россия запустила какую-то неизвестную ракету фото
17:56 4227
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 9661
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 6702
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 9787

ЭТО ВАЖНО

«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
19:09 2314
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции новость дополнена 20:07
20:07 1433
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
19:14 1349
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат... обновлено 18:50
18:50 6865
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах; все еще актуально
12:07 4817
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
17:37 4640
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
18:29 3450
Россия запустила какую-то неизвестную ракету
Россия запустила какую-то неизвестную ракету фото
17:56 4227
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 9661
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 6702
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 9787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться