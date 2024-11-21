Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции

Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ» и БКС банк, передает Интерфакс.

В сообщении Минфина США говорится, что расширение списка OFAC будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования, говорится в сообщении Минфина США. «Иностранные финансовые учреждения, поддерживающие корреспондентские отношения с этими банками, должны осознавать, что продолжение таких отношений сопряжено со значительным риском применения санкций», - заявил OFAC (Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина).

Минфин США также ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения OFAC. Под санкции также попали несколько директоров департаментов ЦБ.

«Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка, не включенного в перечень, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц России, приведут к дальнейшему ослаблению российской военной машины. Эти масштабные меры затруднят Кремлю возможность обходить американские санкции, финансировать и оснащать свои вооруженные силы», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

OFAC в сентябре 2022 года ввел санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.