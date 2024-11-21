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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Запад объявил войну Путину

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
20:16 1205

На этой неделе события, связанные с войной в Украине, стали развиваться самым стремительным и непредсказуемым образом.

В понедельник президент США Джо Байден потряс мир тем, что снял ограничения на использование Украиной баллистических ракет ATACMS для ударов по целям в глубине территории России. Прежде Белый дом в течение многих месяцев был категорически против этого, несмотря на неоднократные страстные просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Байден, уходя, потряс мир своим решением

Уже несколько часов спустя после того, как Киев получил добро, 8 дальнобойных ракет ударили по российским позициям в Курской области. И почти одновременно с этим Великобритания и Франция объявили о том, что разрешают украинцам использовать свои мощные ракеты совместного производства Storm Shadow/SCALP для ударов по целям внутри России. И в среду ВСУ совершили целый залп из 10 таких ракет по военным объектам в поселке Марьино в Курской области. Целью атаки мог стать размещенный там командный пункт российских войск.

Неизвестно, какое количество таких ракет есть на вооружении Украины. Но, как пишет авиационный эксперт журнала Forbes Дэвид Эйкс, «10 ракет — это много». И эффективность этого удара могла быть высокой, учитывая, что эти ракеты являются «смертью бункеров» благодаря технологии поражения укрепленных сооружений, разработанной Великобританией. Попутно заметим, со ссылкой на этого эксперта, что в этой атаке могло участвовать пять модернизированных в Украине российских бомбардировщиков Су-24, каждый из которых может нести по две такие ракеты. Эйкс считает, что применение американских ракет ATACMS и франко-британских Storm Shadow/SCALP «знаменует начало качественно нового этапа в войне» и, очевидно, что за первыми атаками последуют другие, более массированные и мощные, учитывая, что и сама Украина начала производство собственных дальнобойных ракет.

Спустя несколько часов после решения Байдена дальнобойные ракеты ударили по российским позициям в Курской области

Но на этой неделе были анонсированы и другие инициативы Белого дома. Так, сначала было сообщено о том, что США отправляют в Украину контрактников для ремонта вооружений и объектов энергетики. А вскоре грянула новость, что Америка будет поставлять Украине противопехотные мины, чтобы затруднить продвижение российских войск на востоке страны.

И какова же была реакция Москвы на все эти действия? Как известно, Владимир Путин выступил с грозным предупреждением о том, что использование Украиной дальнобойного оружия при очевидном содействии американских инструкторов будет по сути означать, что НАТО вступило в войну с Россией.

Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, почему Байден предпринял эти шаги именно сейчас. Известный британский аналитик Анатоль Ливен, возглавляющий Евразийскую программу в вашингтонском Quince Institute, говорит, что возможны три объяснения. Администрация Байдена пытается путем эскалации военных действий «потопить» обещание Дональда Трампа в короткие сроки разрешить украинскую дилемму. Белый дом стремится «усилить руку» Киева на неизбежных переговорах с Москвой. Наконец, отказ от прежде неуступчивых позиций связан с изменением «условий на земле». Имеется в виду, прежде всего, включение в боевые действия северокорейских военнослужащих, что придало конфликту глобальный характер. При этом Ливен говорит, что, по его ощущению, администрация Байдена приняла свои решения под влиянием всех сразу этих факторов. Как пишет Washington Post, «Байден и его окружение пришли к выводу, что преимущества резкого изменения стратегии превосходят возможные риски».

Анатоль Ливен считает, что администрация Байдена пытается путем эскалации военных действий «потопить» обещание Трампа в короткие сроки остановить войну

В чем же эти риски и насколько они велики? В Вашингтоне, конечно, не могли не обратить внимание на изменение ядерной доктрины России, анонсированное Путиным. Обратили и проанализировали, но отнеслись к угрозе использования Россией ядерного оружия не слишком серьезно. Эксперты Совета по международным отношениям говорят, что угроза нанесения Россией ядерного удара по Украине была более реальной осенью 2022 года, когда российские войска терпели поражения в Харьковской и Херсонской области. А сейчас, когда Россия наступает по всему восточному украинскому фронту, такой удар тактическим ядерным оружием будет полной бессмыслицей. Путин настроен на победу, а что ему даст в этих условиях ядерный грибок помимо чудовищной головной боли и непременных ответных действий западных союзников, а также негативной реакции Китая и Индии?

Российский руководитель много раз угрожал Западу в случае пересечения им пресловутых красных линий, но никогда не воплощал их в жизнь. Так было и с поставками ATACMS, и с американскими истребителями F-16, и с другими вооружениями. И сейчас в Вашингтоне ожидают, с основанием или без, что Кремль проглотит и начало дальнобойной фазы войны.

Он, скорее всего, будет ждать инаугурации и прихода к власти Дональда Трампа, который может своим указом отменить все решения предшественника. Но до этого момента остаются еще два месяца, и в случае усиления массированных украинских ударов российской армии будут нанесены чувствительные удары. Они могут сорвать ее наступление в Курской области и вытеснение ВСУ оттуда, которое, по некоторым данным, Путин приказал осуществить до инаугурации Трампа.

В Вашингтоне ждут не столько реакции Трампа, сколько действий Путина

Мнения о том, как отнесся избранный президент Трамп к разрешению Байдена бить по России дальнобойным оружием, высказываются диаметрально противоположные. Эксперт Bloomberg Андреас Клут вообще считает, что Трамп должен быть благодарен Байдену. Предполагается, что это поможет Трампу заставить Путина «вести переговоры по-настоящему, а не для галочки».

Как бы то ни было, сейчас в американской столице ждут не столько реакции Трампа на изменения обстановки на этой неделе, сколько действий Путина. При том, что вероятность ядерного удара России сведена практически к нулю, здесь ожидают усиления деятельности Москвы в так называемой «серой зоне».

Эксперты предполагают, что решение Байдена поможет Трампу заставить Путина «вести переговоры по-настоящему, а не для галочки»

В 1948 году знаменитый американский дипломат Джордж Кеннан первым сказал о появлении «политической войны», которую он определил как «использование всех средств, имеющихся в распоряжении нации для достижения своих национальных целей». Речь идет о множестве дипломатических, информационных, экономических и других действий, в том числе военных, которые государства предпринимают, не переступая порог полномасштабного конфликта.

Вашингтонские эксперты признали Россию мастером действий широкого диапазона в «серой зоне» - от захвата Крыма до вмешательства в президентские выборы 2016 года. В распоряжении Кремля огромное количество новых методов, их изобретателей в Белокаменной предостаточно.

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