В Британии готовы воевать с Россией: генерал назвал условие

В случае вторжения России в любую из стран Восточной Европы армия Великобритании для их защиты готова к ведению боевых действий хоть «сегодня вечером».

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою», — сказал генерал комитету по обороне Палаты общин.

Так он ответил на вопрос парламентариев о количестве бригад, которые Великобритания могла бы перебросить на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России.

Магован стал замначальника британского штаба обороны в мае 2022 года. В его полномочия входит стратегическое развитие по всем направлениям обороны. Он также отвечает за реализацию программ стратегического оснащения.