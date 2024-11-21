USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Азербайджанские военные в Саудовской Аравии

фото
20:34 126

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся «1-й международный форум лидерства для прапорщиков». Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в этом форуме, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В мероприятии, помимо военнослужащих из Азербайджана и Саудовской Аравии, приняли участие военные из Бангладеш, Бахрейна, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Иордании, Ирака, Испании, Италии, Катара, Кувейта, Марокко, Нигерии, Омана, ОАЭ, Пакистана, США, Туниса, Турции, Франции, Швеции и Японии.

Целью проведения форума является развитие лидерских способностей и повышение управленческих навыков прапорщиков.

Американцы предупреждают банки мира
Американцы предупреждают банки мира
20:45 3
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
19:09 2320
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции новость дополнена 20:07
20:07 1439
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
19:14 1352
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат... обновлено 18:50
18:50 6870
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах; все еще актуально
12:07 4818
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
17:37 4645
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
18:29 3457
Россия запустила какую-то неизвестную ракету
Россия запустила какую-то неизвестную ракету фото
17:56 4230
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 9662
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 6706

ЭТО ВАЖНО

Американцы предупреждают банки мира
Американцы предупреждают банки мира
20:45 3
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
19:09 2320
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции
Америка наносит новый удар: более 50 российских банков попали под санкции новость дополнена 20:07
20:07 1439
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии
19:14 1352
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат... обновлено 18:50
18:50 6870
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах; все еще актуально
12:07 4818
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку
17:37 4645
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
18:29 3457
Россия запустила какую-то неизвестную ракету
Россия запустила какую-то неизвестную ракету фото
17:56 4230
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 9662
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 6706
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться