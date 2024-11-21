Азербайджанские военные в Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся «1-й международный форум лидерства для прапорщиков». Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в этом форуме, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В мероприятии, помимо военнослужащих из Азербайджана и Саудовской Аравии, приняли участие военные из Бангладеш, Бахрейна, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Иордании, Ирака, Испании, Италии, Катара, Кувейта, Марокко, Нигерии, Омана, ОАЭ, Пакистана, США, Туниса, Турции, Франции, Швеции и Японии.

Целью проведения форума является развитие лидерских способностей и повышение управленческих навыков прапорщиков.