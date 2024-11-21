Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин в специальном обращении, касающемся ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ, сообщил, что армия России ударила по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Путин сообщил, что российские военные провели испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Целью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске, он успешно поражен, утверждает президент РФ. По словам Путина, Россия применила «Орешник» в ответ на удары оружием американского и британского производства по территории страны. «Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута», — заявил Путин. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду, рассказал Путин. Он уточнил, что испытания в боевых условиях этой ракетной системы ведутся в ответ на «агрессивные действия» стран НАТО. Президент уточнил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям в Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов, заявил Путин. Президент РФ также заявил, что удары по территории России западными дальнобойными ракетами меняют характер войны в Украине: «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный западом конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера». Он подчеркнул, что США и страны НАТО своим разрешением применять дальнобойные ракеты продолжили курс на дальнейшую эскалацию конфликта, что ВСУ не могут использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов из стран-производителей. По словам Путина, системы ПВО России отразили атаки западных дальнобойных ракет в эти дни по территории России. «Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты», - сказал Путин.