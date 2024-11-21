Вучич: ни Москва, ни Киев не хотят перемирия

Ни в Москве, ни в Киеве не хотят перемирия в конфликте, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает портал Novosti.

«Я хочу перемирия и мира, хотя я слышал и от людей из Москвы, и [президент Украины Владимир] Зеленский сказал мне в лицо, что это «плохая идея». Если люди в мире этого не понимают, я ничем не могу помочь», — сказал он.

По его мнению, мир приближается к катастрофе, поскольку никто не хочет слушать друг друга и говорить о перемирии.

Ранее президент Сербии заявил, что атаки на Россию западным вооружением не могут остаться без ответа. По его словам, российский президент Владимир Путин «не блефует», когда говорит о готовности защищать страну всеми видами оружия.