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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Вучич: ни Москва, ни Киев не хотят перемирия

21:54 568

Ни в Москве, ни в Киеве не хотят перемирия в конфликте, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает портал Novosti.

«Я хочу перемирия и мира, хотя я слышал и от людей из Москвы, и [президент Украины Владимир] Зеленский сказал мне в лицо, что это «плохая идея». Если люди в мире этого не понимают, я ничем не могу помочь», — сказал он.

По его мнению, мир приближается к катастрофе, поскольку никто не хочет слушать друг друга и говорить о перемирии.

Ранее президент Сербии заявил, что атаки на Россию западным вооружением не могут остаться без ответа. По его словам, российский президент Владимир Путин «не блефует», когда говорит о готовности защищать страну всеми видами оружия.

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