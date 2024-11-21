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Бербок из Баку: Европа ответит на девиз «Америка прежде всего»...

22:05 931

«Если Соединенные Штаты Америки сделают шаг назад в связи со своей миссией в климатической политике, Европа ответит на девиз «Америка прежде всего» «Объединенной Европой». Этот ответ будет заключаться в защите климата, новом зеленом соглашении, прежде всего, проведении большей работы на европейском континенте для инвестирования климата. Наши амбиции связаны с превращением Европы в первый нейтральный континент по климату».

Так министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала на пресс-конференции в рамках климатической конференции СОР29 в Баку.

Она отметила, что экономическое могущество завтрашнего дня будет зависеть от того, кто стремительнее будет продвигаться вместе с зеленой трансформацией. Эту трансформацию не следует воспринимать как деятельность, направленную против других государств и континентов. Совместное продвижение по этому пути приведет к всеобщему могуществу.

«Поэтому мы увеличим объем инвестиций для зеленой трансформации как в нашей стране, так и повсюду в мире», - сказала глава МИД Германии.

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