Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Генеральный прокурор Нью-Йорка предъявил официальные обвинения индийскому миллиардеру Гаутаму Адани, который считается доверенным лицом премьер-министра Индии Нарендры Моди, и выдал международный ордер на его арест.
Любопытно, что Адани не совершал преступлений на территории США — его обвиняют в даче многомиллионных взяток местным чиновникам в Индии. Так почему же действия Адани стали предметом интереса американских правоохранительных органов?
Дело в том, что Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом предоставляет правовые основания для возбуждения уголовного дела против миллиардера. По мнению прокуроров, хотя Адани давал взятки исключительно в своей стране, ущерб от его действий понесли и граждане США.
В международном ордере на арест указывается, что индийский бизнесмен дал 250 миллионов долларов в виде взяток местным чиновникам, чтобы его компания Adani Green Energy, входящая в холдинг Adani Group, выиграла тендер на строительство солнечной электростанции в Индии. Этот проект обещал компании прибыль в размере 2 миллиардов долларов за 20 лет. Основываясь на данных расчетах, Адани привлек 3 миллиарда долларов инвестиций, в том числе от американских граждан.
По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Адани подпадают под юрисдикцию США, поскольку он не уведомил американских инвесторов, что выигрыш тендера был достигнут за счет коррупции и подкупа.
Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Брион Пис считает, что Адани и его работники обманывали американских инвесторов, декларируя, что их предприятие не занимается коррупцией: в этом и состоит суть предъявленного обвинения в мошенничестве.
«Обвиняемые разработали сложную схему подкупа чиновников правительства Индии, чтобы получить контракты на миллиарды долларов… и солгали относительно этой схемы, чтобы собрать капитал с американских и зарубежных инвесторов», — заявил окружной прокурор Пис, объявляя о предъявленном обвинении.
Прокуратура утверждает, что начала расследовать деятельность концерна еще в 2022 году.
Нью-Йоркская прокуратура предъявила обвинения не только Гаутаму Адани, но и двум другим руководителям компании Adani Green Energy — его родственнику Сагару Адани и Виниту Джайну. Согласно обвинительному акту, взятки индийским чиновникам передавались в период с 2020 по 2024 год.
В рамках дела фигурируют еще пять человек, на которых также были выданы ордера на арест. По словам прокуроров, семеро из восьми обвиняемых являются гражданами Индии и проживали на ее территории. Восьмой обвиняемый, Сирил Кабанес, имеет двойное гражданство — Франции и Австралии и проживал в Сингапуре. Как отмечают прокуроры, Кабанес был сотрудником канадской инвестиционной компании Azure Power Global, что делает его действия особенно важными в контексте международного расследования.
«Эти правонарушения, предположительно, были совершены высшими руководителями и директорами с целью получения и финансирования крупных государственных контрактов на поставку энергии путем коррупции и мошенничества за счет инвесторов США», — добавила заместитель помощника генерального прокурора Лиза Х.Миллер.
По словам прокуроров, Гаутам Адани несколько раз лично встречался с индийским правительственным чиновником для продвижения схемы взяточничества, а обвиняемые проводили личные встречи друг с другом, чтобы обсудить аспекты ее реализации.
Согласно обвинительному заключению, некоторые заговорщики в частном порядке называли Гаутама Адами кодовыми именами Numero Uno и The Big Man, в то время как Сагар Адани, предположительно, использовал свой мобильный телефон для отслеживания подробностей о взятках.
До объявления обвинительного акта общая капитализация компаний группы Adani Group превышала 141 миллиард долларов, личное состояние Гаутама Адани оценивалось в более чем 70 миллиардов долларов, что делало его одним из самых богатых людей в мире. Однако после выдачи международного ордера на арест бизнесмена акции компании начали резко терять в стоимости.
Суммарные потери группы компаний составили 28 миллиардов долларов. Акции флагмана группы, компании Adani Enterprises, подешевели на 23 процента. Ценные бумаги других предприятий группы, таких как Adani Ports, Adani Total Gas, Adani Green Energy, Adani Power, Adani Wilmar, Adani Energy Solutions, а также ACC, Ambuja Cements и NDTV, потеряли в цене от 20 до 90 процентов. Процесс обвала акций продолжался в течение всего дня.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила гражданские обвинения Гаутаму Адани, Сагару Адани и Сирилу Кабанесу. На данный момент Adani Group и сам Гаутам Адани воздерживаются от комментариев по поводу выдвинутых обвинений.