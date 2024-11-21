Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом

Генеральный прокурор Нью-Йорка предъявил официальные обвинения индийскому миллиардеру Гаутаму Адани, который считается доверенным лицом премьер-министра Индии Нарендры Моди, и выдал международный ордер на его арест. Любопытно, что Адани не совершал преступлений на территории США — его обвиняют в даче многомиллионных взяток местным чиновникам в Индии. Так почему же действия Адани стали предметом интереса американских правоохранительных органов?

Дело в том, что Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом предоставляет правовые основания для возбуждения уголовного дела против миллиардера. По мнению прокуроров, хотя Адани давал взятки исключительно в своей стране, ущерб от его действий понесли и граждане США. В международном ордере на арест указывается, что индийский бизнесмен дал 250 миллионов долларов в виде взяток местным чиновникам, чтобы его компания Adani Green Energy, входящая в холдинг Adani Group, выиграла тендер на строительство солнечной электростанции в Индии. Этот проект обещал компании прибыль в размере 2 миллиардов долларов за 20 лет. Основываясь на данных расчетах, Адани привлек 3 миллиарда долларов инвестиций, в том числе от американских граждан. По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Адани подпадают под юрисдикцию США, поскольку он не уведомил американских инвесторов, что выигрыш тендера был достигнут за счет коррупции и подкупа.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Брион Пис считает, что Адани и его работники обманывали американских инвесторов, декларируя, что их предприятие не занимается коррупцией: в этом и состоит суть предъявленного обвинения в мошенничестве. «Обвиняемые разработали сложную схему подкупа чиновников правительства Индии, чтобы получить контракты на миллиарды долларов… и солгали относительно этой схемы, чтобы собрать капитал с американских и зарубежных инвесторов», — заявил окружной прокурор Пис, объявляя о предъявленном обвинении. Прокуратура утверждает, что начала расследовать деятельность концерна еще в 2022 году.

Нью-Йоркская прокуратура предъявила обвинения не только Гаутаму Адани, но и двум другим руководителям компании Adani Green Energy — его родственнику Сагару Адани и Виниту Джайну. Согласно обвинительному акту, взятки индийским чиновникам передавались в период с 2020 по 2024 год. В рамках дела фигурируют еще пять человек, на которых также были выданы ордера на арест. По словам прокуроров, семеро из восьми обвиняемых являются гражданами Индии и проживали на ее территории. Восьмой обвиняемый, Сирил Кабанес, имеет двойное гражданство — Франции и Австралии и проживал в Сингапуре. Как отмечают прокуроры, Кабанес был сотрудником канадской инвестиционной компании Azure Power Global, что делает его действия особенно важными в контексте международного расследования. «Эти правонарушения, предположительно, были совершены высшими руководителями и директорами с целью получения и финансирования крупных государственных контрактов на поставку энергии путем коррупции и мошенничества за счет инвесторов США», — добавила заместитель помощника генерального прокурора Лиза Х.Миллер.

По словам прокуроров, Гаутам Адани несколько раз лично встречался с индийским правительственным чиновником для продвижения схемы взяточничества, а обвиняемые проводили личные встречи друг с другом, чтобы обсудить аспекты ее реализации. Согласно обвинительному заключению, некоторые заговорщики в частном порядке называли Гаутама Адами кодовыми именами Numero Uno и The Big Man, в то время как Сагар Адани, предположительно, использовал свой мобильный телефон для отслеживания подробностей о взятках. До объявления обвинительного акта общая капитализация компаний группы Adani Group превышала 141 миллиард долларов, личное состояние Гаутама Адани оценивалось в более чем 70 миллиардов долларов, что делало его одним из самых богатых людей в мире. Однако после выдачи международного ордера на арест бизнесмена акции компании начали резко терять в стоимости.