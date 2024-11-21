Аргентина и Венгрия не согласны

После выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта две страны объявили, что не намерены выполнять решение МУС.

По данным израильских СМИ, представители Аргентины и Венгрии подтвердили свое несогласие с решением международного суда.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение суда «постыдным и абсурдным», «позорящим международную правовую систему, которая провела знак равенства между лидерами страны, которая подверглась чудовищному террористическому нападению, с лидерами ответственной за это нападение террористической организации».

21 ноября Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года». Конкретно, МУС вменяет в вину Нетаньяху и Галанту «использование голода как метода ведения войны» (военное преступление) и «убийства, преследования и другие бесчеловечные действия» (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаньяху и Галант «несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население» (еще одно военное преступление).