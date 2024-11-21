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Кандидат Трампа в министры отказался от должности

22:32 149

Бывший конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц в четверг снял кандидатуру на посты генерального прокурора и министра юстиции США.

«Времени, чтобы его тратить на неоправданно затянувшуюся потасовку в Вашингтоне, нет, поэтому я снимаю кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора», - написал Гетц в соцсети Х.

«Министерство юстиции в администрации Дональда Трампа должно быть готово к первому дню его президентства. Я по-прежнему полностью привержен тому, чтобы Трамп стал самым успешным президентом в истории. Для меня всегда останется большой честью, что Трамп предложил мою кандидатуру на пост главы Министерства юстиции», - заявил он.

Ранее сообщалось, то многие сенаторы-республиканцы не считают подходящей кандидатуру экс-конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции США. Вместе с тем избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и его помощники пытались убедить сенаторов проголосовать за Гетца. В Министерстве юстиции США также подвергли критике решение Трампа выдвинуть кандидатуру Гетца на пост главы ведомства. Телеканал NBC напомнил, что Гетц ранее регулярно критиковал работу Минюста и ФБР, особенно в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года. Кроме того, Гетц ранее был фигурантом федерального расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, но против него обвинения не выдвигались.

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