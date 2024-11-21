Теперь в Кремле сказали противоположное

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Россия за полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США», — сообщил он.

Ранее в четверг Песков заявил российским СМИ, что «Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», что «никаких нотификаций не было» со стороны России.

В промежутке между двумя разными заявлениями Пескова Reuters передало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Россия предупредила США о пуске «Орешника» по каналам уменьшения риска ядерной опасности.

Представитель Пентагона на брифинге подтвердила, что США были предупреждены Россией по каналам ядерной безопасности о запуске «Орешника». «Соединенные Штаты были уведомлены незадолго до запуска через канал по уменьшению ядерной опасности», - сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Она заявила, что США не стремятся к конфликту с Россией, но продолжат оказывать военную помощь Украине: «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры [США] вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше».

* * * 21 ноября 22:48

Россия не уведомляла другие страны об ударе новейшей баллистической ракетой «Орешник» по цели в Днепре, поскольку для этого нет обязательств, сказал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Песков все объяснил

«Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности», — объяснил Песков ТАСС.

«Орешник» применили 21 ноября по «одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», сообщил президент РФ Владимир Путин. «Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», — сказал он.

Со слов Путина, удар был нанесен в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о ракетных атаках 19 ноября с помощью систем ATACMS и 21 ноября с помощью Storm Shadow и HIMARS.

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