Теперь в Кремле сказали противоположное

Россия за полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США», — сообщил он.

Ранее в четверг Песков заявил российским СМИ, что «Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», что «никаких нотификаций не было» со стороны России.

В промежутке между двумя разными заявлениями Пескова Reuters передало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Россия предупредила США о пуске «Орешника» по каналам уменьшения риска ядерной опасности.

Представитель Пентагона на брифинге подтвердила, что США были предупреждены Россией по каналам ядерной безопасности о запуске «Орешника». «Соединенные Штаты были уведомлены незадолго до запуска через канал по уменьшению ядерной опасности», - сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Она заявила, что США не стремятся к конфликту с Россией, но продолжат оказывать военную помощь Украине: «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры [США] вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше».