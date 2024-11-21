Штаб Трампа уже отреагировал на заявление Путина

Избранный президент США Дональд Трамп намерен восстановить мир во всем мире с акцентом на американскую мощь. Так в избирательном штабе американского политика ответили на заявление президента России Владимира Путина об ударе по Украине баллистической ракетой «Орешник».

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы», — сказала ТАСС пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт.

«Когда он вернется в Белый дом, предпримет необходимые действия именно в этих целях», — добавила она.

Президент РФ вечером 21 ноября выступил со специальным заявлением. Он сказал, что разрешение для ВСУ от западных стран наносить удары по территории России дальнобойными ракетами — «эскалация конфликта». В ответ на это, по словам главы российского государства, по заводу «Южмаш» в Днепре был нанесен удар новейшей баллистической ракетой «Орешник».