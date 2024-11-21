Какие показания дал сын Азада Рагимова по делу о хищениях в «Формуле-1»?

Как ранее сообщал haqqin.az, на одном из заседаний адвокат Мехтиева и он сам ходатайствовали о вызове и допросе сына ныне покойного министра молодежи и спорта Азада Рагимова — Арифа Рагимова. Прокурор не возражал против этого ходатайства, однако суд оставил его без рассмотрения на данном этапе, отметив, что решение по этому вопросу будет принято на последующих заседаниях.

Уже несколько месяцев продолжается судебный процесс по делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов государственных средств, выделенных на проведение гонок «Формула-1». В период с 2015 по 2020 год он занимал должность руководителя отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations.

Редакция haqqin.az получила доступ к показаниям, которые в ходе следствия дал Рагимов-младший — бывший генеральный директор компании Baku City Circuit Operations. В своих показаниях он сообщил, что с октября 2014 года по октябрь 2022 года занимал эту должность и покинул ее по собственному желанию. В обязанности Рагимова-младшего входили «стратегическое управление деятельностью компании, общее руководство операциями исполнительной команды и обеспечение выполнения политики снабжения компании».

Ариф Рагимов заявил, что не знал о хищениях и переводах средств за границу, совершенных его подчиненным. По его словам, при подготовке к гонкам сроки были крайне сжаты: «Когда мы начали работу, до старта гонок оставалось менее восьми месяцев. Поэтому Министерству молодежи и спорта было поручено незамедлительно приступить к выполнению задач. В исключительном порядке было разрешено заключать прямые договоры с организациями, имеющими опыт в этой сфере, для закупки товаров и услуг, необходимых для проведения гонок «Формула-1» Гран-при Европы».

Рагимов добавил, что руководитель спортивного отдела Чингиз Мехтиев подал заявку на закупку необходимых товаров, на основании которой руководитель отдела снабжения Заур Меликасланов заключил контракт с компанией Dayton Investments LTD. Эта компания предложила наиболее выгодные условия для поставки товаров в 2016 году, и ее предложение было принято.

Согласно показаниям Арифа Рагимова, после заключения контракта заказ на товары с указанием их стоимости был оформлен Чингизом Мехтиевым, а затем подписан им и руководителем отдела снабжения. Аналогичным образом в 2016 и 2017 годах были заключены договоры с неким Маисом Абдуллаевым, зарегистрированным в налоговых органах как физическое лицо.

«О том, что стороны, с которыми заключались эти договоры, были связаны с Чингизом Мехтиевым и что средства, выделенные из государственного бюджета в рамках этих контрактов, присваивались им, мне ничего не было известно. Также я не знал, что из общей суммы, переведенной по договору от имени компании Baku City Circuit Operations в адрес Dayton Investments LTD (компании, зарегистрированной на имя матери Чингиза Мехтиева на Сейшельских островах — прим. ред.) в размере 359 339 долларов, товары фактически не поступили из-за рубежа. Мне не было известно и о том, что Чингиз Мехтиев осуществлял международные переводы и приобретал недвижимость в США на свое имя и имя своего брата», — рассказал Рагимов в своих показаниях.

Отметим, что по данному уголовному делу потерпевшей стороной признана компания Baku City Circuit Operations (BCCOC). Следствием установлено, что Чингиз Мехтиев присвоил в общей сложности 397 852 маната государственных средств.