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США предупреждали Украину о готовящемся ударе России

заявление Белого дома
21 ноября 2024, 23:40 1176

США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем ударе Россией ракетой средней дальности по украинской территории, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни, чтобы подготовить их», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, запуск российской ракеты средней дальности «Орешник» не заставит США отказаться от поддержки Украины.

«Мы собираемся продолжать... усиливать их возможности, включая противовоздушную оборону, чтобы Украина заняла лучшую позицию на поле боя», — сказала она, отвечая на вопрос о пуске «Орешника».

Речь идет об ударе ВС РФ утром 21 ноября новой баллистической ракетой «Орешник» по украинскому городу Днепр. Этот удар, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, был ответом на разрешение армии Украины со стороны западных стран наносить удары по территории России дальнобойными ракетами.

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