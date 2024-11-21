Зачем Путин трясет «Орешник»

Утренняя ракетная атака на Днепр вызвала большое оживление у всех, кто внимательно следит за событиями на российско-украинской войне. Еще бы, впервые в истории была применена межконтинентальная баллистическая ракета! Во всяком случае, об этом сообщило командование Воздушных сил Украины. Почти сразу эксперты стали выдвигать версии о том, каким именно оружием был нанесен удар по заводу «Южмаш», где когда-то, кстати, выпускались советские баллистические ракеты под руководством директора Леонида Кучмы. Высказывалось мнение и о том, что имело место применение экспериментальной ракеты средней дальности, а не межконтинентальной. Вечером Владимир Путин подтвердил эту версию: гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник».

Заявление Путина было выполнено в угрожающем тоне: дескать, ответим на любые шаги со стороны Запада. Это, наверное, должно звучать устрашающе, если не учитывать нескольких моментов. «Орешник», как и гиперзвуковой «Циркон», по-прежнему имеет экспериментальный статус, до серийного производства этого изделия дело не дошло: очень дорого и проблемно, требуются запрещенные импортные компоненты. Лупить ими по Украине затратно и, в общем, бессмысленно: с той же задачей легче и дешевле справляются «Искандеры». По сути, имел место демонстрационно-испытательный запуск, призванный показать Западу, не Украине, что у России есть вот такое. Там, в общем, и так знали о том, что и в каком состоянии есть у России. Зато теперь узнали, что российский лидер готов к применению этих сырых, но от этого не менее, а может и более опасных ракет. Иными словами, главный сигнал, который получили западные партнеры Украины, подтверждает все прежние сигналы, последний из которых услышал немецкий канцлер Олаф Шольц, поговорив с Путиным по телефону: российского лидера интересует исключительно капитуляция противника, причем противник тут не Киев, а именно Запад. И ради своей победы Россия готова демонстрировать любые признаки силы. И главным признаком силы являются не тактико-технические характеристики ракет, которых у Путина не так много и боевое состояние которых небезупречно, а демонстрация готовности пустить их в ход.

Решительность Запада в этой войне неоднократно подвергалась испытанию, и каждый раз этой решительности не хватало, но не хватало не настолько, чтобы совсем бросить Украину на съедение «освободителям». Теперь же речь идет не об Украине, Украина лишь предлог, чтобы Россия могла заявить о своем праве делать что угодно, потому что она вооружена и особо опасна. Демонстрация чрезвычайной опасности действительно пугает Запад и Европу в первую очередь, но испуг вызывает стремление не капитулировать, а сделать все, чтобы опасность купировать, то есть максимально Россию ослабить, сдувая ее агрессивный потенциал, а свою оборонную мощь нарастить. Какой еще нужен повод, чтобы на полную запустить маховик гонки вооружений и за счет укрепления Украины отгородиться от невменяемой Российской Федерации?