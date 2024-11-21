Зеленский отреагировал на заявление Путина

«Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи до войны против Украины - контингента по меньшей мере 11 тысяч солдат», - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Владимир Путин сделал оба этих шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну: «…Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней».

По мнению Зеленского, баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством того, что мира Россия точно не хочет: «И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации».

Зеленский заявил, что мир должен реагировать на расширение войны, но «сейчас сильной реакции мира нет». По мнению президента Украины, так Путин проверяет страны Запада.

«Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает… Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе… Действовать нужно», - заявил президент Украины.

В заявлении МИД Украины говорится, что Киев не раз использовал дальнобойное оружие против целей на захваченных территориях. Однако сама Россия начала действовать только тогда, когда были поражены цели на ее территории.

«Украина имеет полное право по международному праву поражать любые легитимные военные цели на территории России. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может винить только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину», - сказали в МИД.