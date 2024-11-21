При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи

В Курской области РФ, часть территории которой контролируется ВСУ, в результате недавнего удара ракетами Storm Shadow Силами обороны Украины ранен высокопоставленный северокорейский генерал.

Об этом рассказал анонимный западный чиновник, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что это первый случай, когда западное официальное лицо подтвердило, что жертвой в войне между Украиной и Россией стал высокопоставленный военный КНДР. Чиновник не уточнил, насколько серьезным оказалось ранение.

Украинские и западные чиновники заявили журналистам, что в среду, 20 ноября, Силы обороны Украины выпустили по Курской области не менее 10 ракет Storm Shadow, которые были поставлены Великобританией.