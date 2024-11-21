Министр обороны Германии не хочет быть канцлером

Его обращение опубликовано на странице Социал-демократической партии (СДПГ) в соцсети Х в четверг, 21 ноября.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет претендовать на пост канцлера ФРГ.

Писториус пояснил, что решение не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера принял полностью сам. В борьбе за это место он поддержал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как сообщает агентство dpa, кандидатура Шольца на пост канцлера от СДПГ будет выдвинута на заседании партийного руководства в понедельник, 25 ноября.

Проведенный внутри партии опрос Deutschlandtrend показал, что подходящим кандидатом в канцлеры Шольца считают лишь 45% его однопартийцев. 47% придерживаются противоположного мнения. Одновременно с этим, по данным опроса института Insa для таблоида Bild, Борис Писториус - самый популярный политик Германии, в то время как Олаф Шольц лишь замыкает двадцатку рейтинга.