Президент Казахстана дал срочное поручение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Об этом в Facebook написал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», – говорится в сообщении, которое цитирует Zakon.kz.