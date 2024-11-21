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Президент Казахстана дал срочное поручение

01:05 1065

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Об этом в Facebook написал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», – говорится в сообщении, которое цитирует Zakon.kz.

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