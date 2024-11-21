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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

В Израиле опасаются новых ордеров на арест

01:23 382

После выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в Израиле опасаются, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) начнет выписывать ордера на арест высших офицеров израильской армии, офицеров среднего звена и солдат. Об этом пишут израильские СМИ.

Когда стало известно о решении суда, прокурор МУС Карим Хан опубликовал обращение, в котором призвал все страны - участники Римского статута уважать принятое решение на своей территории. То есть арестовать Нетаньяху и Галанта, если они окажутся на территории этих государств.

Прокурор также призвал содействовать выполнению решений суда и те страны, которые участниками конвенции не являются.

Затем Карим Хан заявил, что расследование в отношении Нетаньяху и Галанта не единственное, которое он ведет сейчас: «Мы продвигаем дополнительные направления расследования в районах, находящихся под юрисдикцией суда, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Я глубоко обеспокоен сообщениями об эскалации насилия и других международных преступлениях в Газе и на Западном берегу. Мы продолжим выполнять наш мандат по выполнению фундаментального обязательства, которое лежит в основе Римского статута: жизнь всех людей имеет равную ценность».

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