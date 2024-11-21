Экс-президенту предъявили обвинения

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару предъявили обвинения в том, что в 2022 году он был «полностью осведомлен» о планах убийства избранного главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает CNN cо ссылкой на бразильскую полицию.

Правоохранительные органы расследовали «причастность к терактам 8 января» 2023 года, «заговорам с целью переворота во время президентских выборов 2022 года, а также подготовку убийства да Силвы, избранного вице-президента Жералду Алкмина и судьи Верховного суда Александра де Мораеса».

По данным полиции, группа военных планировала убить да Силву и Алкмина 15 декабря 2022 года. За Мораесом велось наблюдение. Подследственные планировали скрыть последствия преступлений с помощью создания «Институционального антикризисного управления».

Полиция заявила, что Болсонару был «полностью осведомлен» о плане. В ведомстве заявили, что в декабре 2022-го он встречался с представителями армии и флота, чтобы представить им план, позволяющий ему законно остаться у власти.

Ранее на этой неделе в рамках расследования были задержаны пять человек, включая бывшего советника Болсонару.

В январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены силовиками. Болсонару отвергал обвинения в попытке госпереворота и осуждал митингующих. В страну он вернулся в марте 2023 года, перед возвращением заверив, что не будет возглавлять оппозицию.