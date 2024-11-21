Американские ракеты полетели на хуситов

Вооруженные силы США нанесли удар ракетами морского базирования по йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские военные корабли, дислоцированные в Красном море, выпустили по меньшей мере четыре ракеты. Их целью стали объекты хуситов в районе Эль-Матина, расположенном примерно в 90 км к югу от административного центра провинции. Информация о последствиях удара, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.