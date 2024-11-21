В Киеве отменили заседание Верховной рады: угроза удара

В Верховной раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября, депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу, информирует «Украинская правда» со ссылкой из источников.

По данным собеседников издания, украинских депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

Следующее заседание планируется в декабре.