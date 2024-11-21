В Киеве отменили заседание Верховной рады: угроза удара
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В Верховной раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября, депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу, информирует «Украинская правда» со ссылкой из источников.
По данным собеседников издания, украинских депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.
Следующее заседание планируется в декабре.
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