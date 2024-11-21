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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Американцы недовольны решением МУС

02:19 545

США подвергли критике решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы израильского Минобороны Йоава Галанта, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США.

«США «принципиально отвергают» решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления, совершенные Израилем во время войны с ХАМАС», - отмечает Times of Israel.

«Мы глубоко обеспокоены спешкой прокуратуры с получением ордеров на арест и вызывающими беспокойство процессуальными ошибками, которые привели к этому решению», - заявил источник издания.

По его словам, США считают, что МУС «не обладает юрисдикцией в отношении этого дела», так как Израиль не является членом суда. США также не являются стороной Римского статута.

В то же время представитель правительства Великобритании, по данным The Times of Israel, заявил об уважении Соединенным Королевством независимости МУС.

В четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум начиная с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года».

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