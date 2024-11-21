Иран советует Израилю не совершать «огромную ошибку»
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Израиль совершит «огромную ошибку», если решится нанести удары по ядерным объектам исламской республики, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
«Атака на иранские ядерные объекты станет огромной ошибкой, наша позиция по этому вопросу ясна и неизменна», - заявил иранский министр.
«В тот момент, когда [Израиль] нападет на наши ядерные объекты, мы ответим тем же. Но я не думаю, что он может пойти на такой безумный шаг», - полагает Аракчи.
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