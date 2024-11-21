Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Противостояние между Россией и Западом в рамках войны в Украине достигло нового уровня. Несколько дней назад сообщалось, что Украина нанесла ряд ударов по российской территории британскими и американскими ракетами. Особенно болезненными для Москвы стали удары украинской армии по Курской области с использованием крылатых ракет Storm Shadow.
Z-блогеры и российские СМИ заявляли, что мишенью атак в Курске стал командный пункт, где присутствовали российские и северокорейские генералы. Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг во время специального обращения, что при ударе западными ракетами по Курской области есть «пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта».
В ответ Россия в ночь на 21 ноября нанесла комбинированные ракетные удары по городу Днепру. По данным Военно-воздушных сил Украины, в атаке использовались ракеты Х-101 и гиперзвуковые «Кинжалы». Путин в своем спецобращении сообщил, что армия РФ ударила по Украине новейшей баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник».
Украинское командование утверждает, что удары не привели к значительным разрушениям и потерям, хотя подробности отсутствуют. Пользователи соцсетей сообщали, что одна из ночных вспышек в Днепре была особенно мощной и ощущалась на расстоянии до 20 километров. На видеозаписи видно, как ракета разделилась на шесть боеголовок, каждая из которых в свою очередь распалась на шесть частей. Таким образом, на город было сброшено 36 боевых элементов общей массой около 1200 килограммов.
В Пентагоне считают, что экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, была создана на базе межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
Разработка RS-26 «Рубеж» началась не позднее 2006 года и велась в условиях строгой секретности, так как нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, а вступил в силу 1 июня 1988 года. Ракета RS-26 «Рубеж» предназначена для доставки ядерных боезарядов, а ее первое испытание состоялось в 2011 году. Завершить разработку удалось к 2015 году, а на вооружение данную ракету поставили в 2017 году. Но в 2018 году «Рубеж» исключили из программы вооружений до 2027 года, предположительно, в пользу разработки «Искандер-К».
Однако в июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и малой дальности, под которые и подпадает «Рубеж». И вероятность того, что в РФ начали реализацию этого решения, достаточно высока. Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известной ядерной ракеты «Тополь-М».
Считается, что РС-26 «Рубеж» создан на базе двух ступеней «Тополь-М». И учитывая то, что «Рубеж» по назначению — такая же баллистическая ракета средней дальности, как и «Пионер», вряд ли в РФ пошли бы другим путем.
Ракета РС-26 «Рубеж» имеет стартовый вес в пределах 40-50 тонн, а дальность до 6000 километров. Ракета оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичными тем, которые используются в другой межконтинентальной ракете РС-24 «Ярс». Также считается, что она может быть снабжена гиперзвуковым блоком типа «Авангард».
После того как США за два месяца до окончания президентского срока Джо Байдена разрешили Украине наносить удары американскими ракетами, а Великобритания дала зеленый свет на использование Storm Shadow по российским целям, Москва предупредила об опасности «дальнейшего обострения конфликта». Однако в Киеве проигнорировали эти предупреждения.
Сначала украинская армия нанесла удары ракетами ATACMS по военному складу в Брянской области, где российская система ПВО смогла перехватить только две из десяти ракет. Затем девять ракет Storm Shadow были направлены на командный пункт в Курской области, и, как сообщается, все они достигли цели.
По данным украинских источников, до этих атак Кремль через Турцию и Саудовскую Аравию предупреждал Офис Владимира Зеленского о последствиях использования западных ракет для ударов по российской территории. Несмотря на это, украинский лидер отдал приказ о нанесении ударов, игнорируя угрозы ответных атак на Киев и критически важные энергообъекты. Некоторые западные страны, включая США, закрыли свои посольства в Киеве, Азербайджан рекомендовал своим гражданам покинуть Украину. Это свидетельствовало о том, что ожидалась серьезная реакция России.
Согласно международным соглашениям, страны, обладающие МБР, обязаны заранее уведомлять о готовящемся запуске. Именно это, вероятно, вызвало такую реакцию среди дипмиссий в Киеве. Однако на момент запуска не было ясно, оснащена ракета ядерной или обычной боевой частью. Украинские источники утверждали, что Россия готовится к запуску экспериментальной баллистической ракеты в ответ на атаку в Брянской области.
Запуск баллистической ракеты с обычной боевой частью, по мнению экспертов, носит скорее психологический характер. Военное значение такой атаки минимально: вместо этого можно было бы применить две-три ракеты «Искандер-М» с боевыми частями массой по 500 килограммов. Однако Россия продемонстрировала готовность к эскалации, посылая сигнал, что в следующий раз ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой.
Шансы украинской системы ПВО перехватить такую ракету крайне малы. Эксперты подчеркивают, что подобные ракеты должны быть сбиты еще до отделения боевых блоков.
В противном случае системам ПВО придется сбивать каждый из 6 блоков по отдельности. Проблема в том, что противник может сделать боевым только один блок, а остальные пять — обманками; однако системам ПВО в любом случае придется тратить боеприпасы на все 6 блоков.