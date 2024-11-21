Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами

Z-блогеры и российские СМИ заявляли, что мишенью атак в Курске стал командный пункт, где присутствовали российские и северокорейские генералы. Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг во время специального обращения, что при ударе западными ракетами по Курской области есть «пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта».

Противостояние между Россией и Западом в рамках войны в Украине достигло нового уровня. Несколько дней назад сообщалось, что Украина нанесла ряд ударов по российской территории британскими и американскими ракетами. Особенно болезненными для Москвы стали удары украинской армии по Курской области с использованием крылатых ракет Storm Shadow.

В ответ Россия в ночь на 21 ноября нанесла комбинированные ракетные удары по городу Днепру. По данным Военно-воздушных сил Украины, в атаке использовались ракеты Х-101 и гиперзвуковые «Кинжалы». Путин в своем спецобращении сообщил, что армия РФ ударила по Украине новейшей баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник».

Украинское командование утверждает, что удары не привели к значительным разрушениям и потерям, хотя подробности отсутствуют. Пользователи соцсетей сообщали, что одна из ночных вспышек в Днепре была особенно мощной и ощущалась на расстоянии до 20 километров. На видеозаписи видно, как ракета разделилась на шесть боеголовок, каждая из которых в свою очередь распалась на шесть частей. Таким образом, на город было сброшено 36 боевых элементов общей массой около 1200 килограммов.

В Пентагоне считают, что экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, была создана на базе межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Разработка RS-26 «Рубеж» началась не позднее 2006 года и велась в условиях строгой секретности, так как нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, а вступил в силу 1 июня 1988 года. Ракета RS-26 «Рубеж» предназначена для доставки ядерных боезарядов, а ее первое испытание состоялось в 2011 году. Завершить разработку удалось к 2015 году, а на вооружение данную ракету поставили в 2017 году. Но в 2018 году «Рубеж» исключили из программы вооружений до 2027 года, предположительно, в пользу разработки «Искандер-К».

Однако в июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и малой дальности, под которые и подпадает «Рубеж». И вероятность того, что в РФ начали реализацию этого решения, достаточно высока. Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известной ядерной ракеты «Тополь-М».

Считается, что РС-26 «Рубеж» создан на базе двух ступеней «Тополь-М». И учитывая то, что «Рубеж» по назначению — такая же баллистическая ракета средней дальности, как и «Пионер», вряд ли в РФ пошли бы другим путем.

Ракета РС-26 «Рубеж» имеет стартовый вес в пределах 40-50 тонн, а дальность до 6000 километров. Ракета оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичными тем, которые используются в другой межконтинентальной ракете РС-24 «Ярс». Также считается, что она может быть снабжена гиперзвуковым блоком типа «Авангард».