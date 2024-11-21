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Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:56 3106

Противостояние между Россией и Западом в рамках войны в Украине достигло нового уровня. Несколько дней назад сообщалось, что Украина нанесла ряд ударов по российской территории британскими и американскими ракетами. Особенно болезненными для Москвы стали удары украинской армии по Курской области с использованием крылатых ракет Storm Shadow.

Z-блогеры и российские СМИ заявляли, что мишенью атак в Курске стал командный пункт, где присутствовали российские и северокорейские генералы. Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг во время специального обращения, что при ударе западными ракетами по Курской области есть «пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта».

Особенно болезненными для Москвы стали удары по Курской области ракетами Storm Shadow

В ответ Россия в ночь на 21 ноября нанесла комбинированные ракетные удары по городу Днепру. По данным Военно-воздушных сил Украины, в атаке использовались ракеты Х-101 и гиперзвуковые «Кинжалы». Путин в своем спецобращении сообщил, что армия РФ ударила по Украине новейшей баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник».

Украинское командование утверждает, что удары не привели к значительным разрушениям и потерям, хотя подробности отсутствуют. Пользователи соцсетей сообщали, что одна из ночных вспышек в Днепре была особенно мощной и ощущалась на расстоянии до 20 километров. На видеозаписи видно, как ракета разделилась на шесть боеголовок, каждая из которых в свою очередь распалась на шесть частей. Таким образом, на город было сброшено 36 боевых элементов общей массой около 1200 килограммов.

В Пентагоне считают, что экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, была создана на базе межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Разработка RS-26 «Рубеж» началась не позднее 2006 года и велась в условиях строгой секретности, так как нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, а вступил в силу 1 июня 1988 года. Ракета RS-26 «Рубеж» предназначена для доставки ядерных боезарядов, а ее первое испытание состоялось в 2011 году. Завершить разработку удалось к 2015 году, а на вооружение данную ракету поставили в 2017 году. Но в 2018 году «Рубеж» исключили из программы вооружений до 2027 года, предположительно, в пользу разработки «Искандер-К».

Однако в июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и малой дальности, под которые и подпадает «Рубеж». И вероятность того, что в РФ начали реализацию этого решения, достаточно высока. Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известной ядерной ракеты «Тополь-М».

Считается, что РС-26 «Рубеж» создан на базе двух ступеней «Тополь-М». И учитывая то, что «Рубеж» по назначению — такая же баллистическая ракета средней дальности, как и «Пионер», вряд ли в РФ пошли бы другим путем.

Ракета РС-26 «Рубеж» имеет стартовый вес в пределах 40-50 тонн, а дальность до 6000 километров. Ракета оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичными тем, которые используются в другой межконтинентальной ракете РС-24 «Ярс». Также считается, что она может быть снабжена гиперзвуковым блоком типа «Авангард».

Ответный удар России не заставил долго ждать

После того как США за два месяца до окончания президентского срока Джо Байдена разрешили Украине наносить удары американскими ракетами, а Великобритания дала зеленый свет на использование Storm Shadow по российским целям, Москва предупредила об опасности «дальнейшего обострения конфликта». Однако в Киеве проигнорировали эти предупреждения.

Сначала украинская армия нанесла удары ракетами ATACMS по военному складу в Брянской области, где российская система ПВО смогла перехватить только две из десяти ракет. Затем девять ракет Storm Shadow были направлены на командный пункт в Курской области, и, как сообщается, все они достигли цели.

По данным украинских источников, до этих атак Кремль через Турцию и Саудовскую Аравию предупреждал Офис Владимира Зеленского о последствиях использования западных ракет для ударов по российской территории. Несмотря на это, украинский лидер отдал приказ о нанесении ударов, игнорируя угрозы ответных атак на Киев и критически важные энергообъекты. Некоторые западные страны, включая США, закрыли свои посольства в Киеве, Азербайджан рекомендовал своим гражданам покинуть Украину. Это свидетельствовало о том, что ожидалась серьезная реакция России.

Шансы украинской системы ПВО перехватить баллистическую ракету крайне малы.

Согласно международным соглашениям, страны, обладающие МБР, обязаны заранее уведомлять о готовящемся запуске. Именно это, вероятно, вызвало такую реакцию среди дипмиссий в Киеве. Однако на момент запуска не было ясно, оснащена ракета ядерной или обычной боевой частью. Украинские источники утверждали, что Россия готовится к запуску экспериментальной баллистической ракеты в ответ на атаку в Брянской области.

Запуск баллистической ракеты с обычной боевой частью, по мнению экспертов, носит скорее психологический характер. Военное значение такой атаки минимально: вместо этого можно было бы применить две-три ракеты «Искандер-М» с боевыми частями массой по 500 килограммов. Однако Россия продемонстрировала готовность к эскалации, посылая сигнал, что в следующий раз ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Шансы украинской системы ПВО перехватить такую ракету крайне малы. Эксперты подчеркивают, что подобные ракеты должны быть сбиты еще до отделения боевых блоков.

В противном случае системам ПВО придется сбивать каждый из 6 блоков по отдельности. Проблема в том, что противник может сделать боевым только один блок, а остальные пять — обманками; однако системам ПВО в любом случае придется тратить боеприпасы на все 6 блоков.

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