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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

И Канада обещает арестовать Нетаньяху

03:32 157

Канада исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, если те приедут в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Так Трюдо ответил на вопрос, заданный ему в интервью на телеканале CBC.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября. Обоих подозревают «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года — день, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест».

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