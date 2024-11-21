И Канада обещает арестовать Нетаньяху

Канада исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, если те приедут в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Так Трюдо ответил на вопрос, заданный ему в интервью на телеканале CBC.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября. Обоих подозревают «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года — день, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест».