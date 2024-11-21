USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!

Эльмир Алиев, отдел спорта
08:05 3841

С разгромного поражения футбольной сборной Азербайджана от Швеции (0:6) и с ее официального вылета в слабейший дивизион «D» Лиги наций прошло уже два дня. Эмоции и страсти слегка поутихли. Сейчас можно с холодной головой порассуждать о том, что же проиcходит в азербайджанском футболе и как национальная команда скатилась на самое дно.

Сборная Азербайджана опустилась ниже некуда

У нынешнего провала сборной Азербайджана есть одна особенность. За эти неудачи по большому счету предъявить-то и некому. Да, есть Фернанду Сантуш, на которого с каждым новым матчем сборной смотреть все жальче и жальче. Да, есть футболисты, пытающиеся хоть как-то оправдаться и даже пускающие скупую слезу. Но ни португальскому главному тренеру, ни игрокам не задашь тех вопросов, на которые должны отвечать новое и старое руководство АФФА. А у них сейчас есть отговорки. И у тех, и у других.

У новых руководителей футбольной Ассоциации во главе с Ровшаном Наджафом железное, по их мнению, алиби: что можно изменить за семь месяцев?! Вступивший в апреле этого года на должность вице-президента АФФА Балаш Касумов, отвечая в соцсетях на вопрос «Не стыдно ли Ровшану Наджафу?», написал: «А за что должно быть стыдно? За то, что за семь месяцев мы не смогли воспитать футболистов, которые не проиграли бы 0:6?»

Новому руководству АФФА пока не стыдно

Логично. Времени прошло мало. Вот только ошибок наделать уже успели. Сантуша-то в Азербайджан пригласила обновленная АФФА. А этот выбор, как показывают результаты, оказался крайне неудачным. И практически нет веры в то, что после такого провального старта португальцу удастся преобразить нашу сборную в отборочном турнире чемпионата мира-2026, который стартует уже в марте. В декабре Сантуш, с которым был подписан контракт до июня 2027 года, может быть уволен. Разумеется, с выплатой солидной компенсации. Получив ее, 70-летний уроженец Лиссабона сможет спокойно уйти на пенсию.

Оставит ли АФФА Фернанду Сантуша у руля сборной Азербайджана?

Впрочем, не португальский специалист - основная тема наших сегодняшних размышлений. Вернемся к руководителям АФФА. К бывшим - Ровнагу Абдуллаеву и Эльхану Мамедову. Сейчас экс-президент АФФА вправе заявить: «При мне такого позора не было! В лигу «D» не опускались. Более того, в прошлом году обыграли эту же Эстонию в гостях, а у шведов выиграли дома». 

Наверняка если подобный разговор зашел бы, то экс-боссы отечественного футбола в свое оправдание вспомнили бы и о том, как добились в Азербайджане проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги Европы 2018/19. Уверен, напомнили бы они и о построенных в период их правления стадионах и, наверное, о чем-то еще.

Ровнаг Абдуллаев и Эльхан Мамедов больше не руководят азербайджанским футболом. Но вспоминать их будут еще долго

Но вот интересно, почему за столько лет в Азербайджане не появилась еще одна футбольная академия, подобная той, что была построена в Габале? Она, как известно, была возведена на частные деньги. Тут несколько натуральных полей, на которые на днях с завистью смотрел главный тренер сборной Эстонии, опередившей Азербайджан в турнирной таблице. «В Эстонии таких условий нет», - сказал он. У нас есть, но одной такой базы уже недостаточно, чтобы справиться хотя бы с эстонцами.

Почему АФФА, имея такого спонсора, как SOCAR, финансы от ФИФА и УЕФА, в 2010-е годы не построила нечто похожее по уровню на габалинскую академию? Или почему, пользуясь поддержкой государства, не пролоббировала строительство на госсредства?

Мало того, сровняли с землей прекрасную базу клуба «Бакы». Да, у его владельца были серьезные финансовые проблемы, но неужели нельзя было как-то решить вопрос и сохранить редкое для Азербайджана футбольное достояние?

Футболист сборной Азербайджана и «Карабаха» Бахлул Мустафазаде - воспитанник Академии в Габале
А форвард национальной команды и немецкого «Нюрнберга» Махир Эмрели начинал в «Бакы»

После каждого поражения сборной в Азербайджане все в один голос говорят о необходимости развивать детско-юношеский футбол. Но хороших условий для его развития создано не было.

Haqqin.az еще год назад писал, что за 15 лет, начиная с 2008 года, в Азербайджане было натурализовано около 300 футболистов. То есть почти три сотни иностранцев получили азербайджанские паспорта. Некоторое время назад процесс массовой натурализации был приостановлен и было ожидаемо, что результаты молодежной и юношеских сборных, которые и без того были плачевными, еще больше пойдут по наклонной. Так и получилось.

…Ожидается, что в декабре будет готова новая стратегия развития азербайджанского футбола, которую АФФА поручила написать бельгийской компании Double Pass. Именно на новую программу сейчас вся надежда. И может, лет через 10-15 она принесет свои плоды. А пока в азербайджанском футболе царит безвременье. Одни уже ни за что не отвечают, а другие пока не берут на себя ответственность.

Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 207
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 3842
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 12424
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 1503
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 1925
Запад объявил войну Путину
Запад объявил войну Путину главная тема; все еще актуально
21 ноября 2024, 20:16 14852
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема
00:03 9511
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...» все еще актуально
21 ноября 2024, 19:09 7956
Белый дом: ответственность на России
Белый дом: ответственность на России
08:59 2830
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
00:45 7833
Зеленский отреагировал на заявление Путина
Зеленский отреагировал на заявление Путина новость дополнена
00:35 9227

ЭТО ВАЖНО

Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 207
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 3842
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 12424
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 1503
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 1925
Запад объявил войну Путину
Запад объявил войну Путину главная тема; все еще актуально
21 ноября 2024, 20:16 14852
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема
00:03 9511
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...» все еще актуально
21 ноября 2024, 19:09 7956
Белый дом: ответственность на России
Белый дом: ответственность на России
08:59 2830
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
00:45 7833
Зеленский отреагировал на заявление Путина
Зеленский отреагировал на заявление Путина новость дополнена
00:35 9227
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться