Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!

С разгромного поражения футбольной сборной Азербайджана от Швеции (0:6) и с ее официального вылета в слабейший дивизион «D» Лиги наций прошло уже два дня. Эмоции и страсти слегка поутихли. Сейчас можно с холодной головой порассуждать о том, что же проиcходит в азербайджанском футболе и как национальная команда скатилась на самое дно.

У нынешнего провала сборной Азербайджана есть одна особенность. За эти неудачи по большому счету предъявить-то и некому. Да, есть Фернанду Сантуш, на которого с каждым новым матчем сборной смотреть все жальче и жальче. Да, есть футболисты, пытающиеся хоть как-то оправдаться и даже пускающие скупую слезу. Но ни португальскому главному тренеру, ни игрокам не задашь тех вопросов, на которые должны отвечать новое и старое руководство АФФА. А у них сейчас есть отговорки. И у тех, и у других. У новых руководителей футбольной Ассоциации во главе с Ровшаном Наджафом железное, по их мнению, алиби: что можно изменить за семь месяцев?! Вступивший в апреле этого года на должность вице-президента АФФА Балаш Касумов, отвечая в соцсетях на вопрос «Не стыдно ли Ровшану Наджафу?», написал: «А за что должно быть стыдно? За то, что за семь месяцев мы не смогли воспитать футболистов, которые не проиграли бы 0:6?»

Логично. Времени прошло мало. Вот только ошибок наделать уже успели. Сантуша-то в Азербайджан пригласила обновленная АФФА. А этот выбор, как показывают результаты, оказался крайне неудачным. И практически нет веры в то, что после такого провального старта португальцу удастся преобразить нашу сборную в отборочном турнире чемпионата мира-2026, который стартует уже в марте. В декабре Сантуш, с которым был подписан контракт до июня 2027 года, может быть уволен. Разумеется, с выплатой солидной компенсации. Получив ее, 70-летний уроженец Лиссабона сможет спокойно уйти на пенсию.

Впрочем, не португальский специалист - основная тема наших сегодняшних размышлений. Вернемся к руководителям АФФА. К бывшим - Ровнагу Абдуллаеву и Эльхану Мамедову. Сейчас экс-президент АФФА вправе заявить: «При мне такого позора не было! В лигу «D» не опускались. Более того, в прошлом году обыграли эту же Эстонию в гостях, а у шведов выиграли дома». Наверняка если подобный разговор зашел бы, то экс-боссы отечественного футбола в свое оправдание вспомнили бы и о том, как добились в Азербайджане проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги Европы 2018/19. Уверен, напомнили бы они и о построенных в период их правления стадионах и, наверное, о чем-то еще.

Но вот интересно, почему за столько лет в Азербайджане не появилась еще одна футбольная академия, подобная той, что была построена в Габале? Она, как известно, была возведена на частные деньги. Тут несколько натуральных полей, на которые на днях с завистью смотрел главный тренер сборной Эстонии, опередившей Азербайджан в турнирной таблице. «В Эстонии таких условий нет», - сказал он. У нас есть, но одной такой базы уже недостаточно, чтобы справиться хотя бы с эстонцами. Почему АФФА, имея такого спонсора, как SOCAR, финансы от ФИФА и УЕФА, в 2010-е годы не построила нечто похожее по уровню на габалинскую академию? Или почему, пользуясь поддержкой государства, не пролоббировала строительство на госсредства? Мало того, сровняли с землей прекрасную базу клуба «Бакы». Да, у его владельца были серьезные финансовые проблемы, но неужели нельзя было как-то решить вопрос и сохранить редкое для Азербайджана футбольное достояние?