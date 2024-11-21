Самолет Lufthansa экстренно сел в Баку
08:31 2170
Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи – Мюнхен, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе Бакинского аэропорта.
Согласно информации, самолет Airbus A350 успешно приземлился в аэропорту в 06:47 по местному времени.
В аэропорту пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи.
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