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Самолет Lufthansa экстренно сел в Баку

08:31 2170

Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи – Мюнхен, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе Бакинского аэропорта.

Согласно информации, самолет Airbus A350 успешно приземлился в аэропорту в 06:47 по местному времени.

В аэропорту пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи.

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