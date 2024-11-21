Биткоин уже почти сто тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $99 тыс. Это следует из данных торговых площадок.

Накануне днем виртуальная валюта в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку $98 тыс.

Биржа Binance по данным на 7:17 по бакинскому времени зафиксировала, что курс криптовалюты составил $99,1 тыс., продемонстрировав рост на 4,42%. Об удорожании биткоина до $99,19 тыс. в это же время сообщал сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.

Стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткоина, пишут зарубежные СМИ.