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Помощнику Нетаньяху грозит пожизненное

08:46 1568

Бывший советник по работе с прессой в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Элиэзер Фельдштейн может получить пожизненное тюремное заключение за предполагаемую организацию утечки секретной информации. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Элиэзер Фельдштейн

По ее данным, Фельдштейн считается главным подозреваемым. Кроме того, ему вменяется незаконное владение документами, составляющими гостайну.

Согласно сведениям издания, еще одному подозреваемому по этому делу - резервисту Армии обороны Израиля, имя которого не оглашалось, грозит лишение свободы сроком на семь лет.

Обвинение предполагает, что Фельдштейн при посредничестве четырех военнослужащих из военной разведки получал секретные данные из базы данных Армии обороны Израиля и передавал их в Офис израильского премьера, указывает издание. В материале газеты говорилось, что один из таких документов он также передал Bild.

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