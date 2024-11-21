Белый дом: ответственность на России

«Эскалация на каждом этапе исходила от России», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что США предупреждали Москву о недопустимости вовлечения «других стран» в украинский конфликт.

Ответственность за эскалацию конфликта в Украине, включая привлечение северокорейских войск, полностью лежит на России, заявили в Белом доме. Об этом информирует Agence France-Presse.

Жан-Пьер заверила, что уходящая администрация президента Джо Байдена продолжит активно предоставлять помощь Украине в оставшиеся месяцы до истечения срока действующего главы государства.

В среду Россия атаковала Украину новой баллистической ракетой средней дальности, что, по мнению аналитиков, стало ответом на решение Байдена разрешить Киеву использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России.

Жан-Пьер отказалась комментировать изменение позиции США по ракетам ATACMS, о котором впервые сообщили в выходные. «Именно они (Россия) продолжают эскалацию. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против этой агрессии», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что США не видят «никаких оснований» для изменения своей ядерной доктрины после обновлений российской ядерной доктрины, о чем накануне заявил президент Владимир Путин. Представитель Белого дома осудила «безответственную» риторику Москвы. «Мы не видим никаких причин для корректировки нашей ядерной доктрины или позиций в ответ на заявления России», — подчеркнула Жан-Пьер.