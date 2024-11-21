USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Белый дом: ответственность на России

08:59 2835

Ответственность за эскалацию конфликта в Украине, включая привлечение северокорейских войск, полностью лежит на России, заявили в Белом доме. Об этом информирует Agence France-Presse.

«Эскалация на каждом этапе исходила от России», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что США предупреждали Москву о недопустимости вовлечения «других стран» в украинский конфликт.

Жан-Пьер заверила, что уходящая администрация президента Джо Байдена продолжит активно предоставлять помощь Украине в оставшиеся месяцы до истечения срока действующего главы государства.

В среду Россия атаковала Украину новой баллистической ракетой средней дальности, что, по мнению аналитиков, стало ответом на решение Байдена разрешить Киеву использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России.

Жан-Пьер отказалась комментировать изменение позиции США по ракетам ATACMS, о котором впервые сообщили в выходные. «Именно они (Россия) продолжают эскалацию. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против этой агрессии», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что США не видят «никаких оснований» для изменения своей ядерной доктрины после обновлений российской ядерной доктрины, о чем накануне заявил президент Владимир Путин. Представитель Белого дома осудила «безответственную» риторику Москвы. «Мы не видим никаких причин для корректировки нашей ядерной доктрины или позиций в ответ на заявления России», — подчеркнула Жан-Пьер.

Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 211
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 3850
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 12428
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 1519
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 1930
Запад объявил войну Путину
Запад объявил войну Путину главная тема; все еще актуально
21 ноября 2024, 20:16 14854
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема
00:03 9519
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...» все еще актуально
21 ноября 2024, 19:09 7958
Белый дом: ответственность на России
Белый дом: ответственность на России
08:59 2836
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
00:45 7834
Зеленский отреагировал на заявление Путина
Зеленский отреагировал на заявление Путина новость дополнена
00:35 9230

ЭТО ВАЖНО

Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 211
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 3850
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 12428
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 1519
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 1930
Запад объявил войну Путину
Запад объявил войну Путину главная тема; все еще актуально
21 ноября 2024, 20:16 14854
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема
00:03 9519
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...» все еще актуально
21 ноября 2024, 19:09 7958
Белый дом: ответственность на России
Белый дом: ответственность на России
08:59 2836
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
00:45 7834
Зеленский отреагировал на заявление Путина
Зеленский отреагировал на заявление Путина новость дополнена
00:35 9230
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться