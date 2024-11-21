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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Ордер МУС вызвал гнев Байдена

09:09 1975

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта «возмутительна». Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равенства - никакого. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля, против угроз его безопасности», - говорится в документе, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее Совет национальной безопасности США обнародовал заявление, в котором говорилось, что США «по-прежнему глубоко обеспокоены поспешностью прокурора с выдачей ордеров на арест и тревожными процессуальными ошибками, которые привели к этому решению».

Поскольку у суда нет своей «полиции», за исполнение его решений несут ответственность 124 государства - участника Римского статута, напоминает AFP.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что арест Нетаньяху и Галанта в соответствии с ордерами МУС является обязательным к исполнению решением.

Сам Нетаньяху так прокомментировал выдачу ордеров МУС: «Антисемитское решение Международного уголовного суда можно сравнить с современным делом Дрейфуса - и закончится оно точно так же». Премьер Израиля подразумевал политический скандал во Франции в конце XIX - начале XX века, связанный с судебным преследованием капитана генерального штаба Альфреда Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже в пользу Германии и приговоренного к пожизненной каторге.

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