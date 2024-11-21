Миллион баррелей нефти для Северной Кореи

С марта 2024 года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, подсчитали аналитики британского исследовательского центра Open Source Centre, изучив спутниковые снимки. Об этом пишет «Русская служба BBC».

Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми высказали мнение, что этой нефтью российские власти рассчитываются с Северной Кореей за предоставление оружия и солдат, которых используют в войне против Украины.