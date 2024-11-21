Миллион баррелей нефти для Северной Кореи
С марта 2024 года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, подсчитали аналитики британского исследовательского центра Open Source Centre, изучив спутниковые снимки. Об этом пишет «Русская служба BBC».
Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми высказали мнение, что этой нефтью российские власти рассчитываются с Северной Кореей за предоставление оружия и солдат, которых используют в войне против Украины.
Open Source Centre, проанализировав снимки, пришел к выводу, что за последние восемь месяцев более 12 северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами. Утверждается, что в Россию танкеры шли пустыми, возвращались загруженными. Первый рейс, который удалось зафиксировать, состоялся 7 марта, последний — 5 ноября.
КНДР находится под санкциями ООН из-за реализации своей ядерной программы, она не может закупать больше 500 тысяч баррелей нефти в год. Россия добывает в сутки почти 10 млн баррелей.
Российский МИД не ответил на просьбу BBC прокомментировать информацию Open Source Centre.