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Охранник посольства США шпионил на Россию

09:27 1924

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии задержала подданного королевства по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана, он работал в службе охраны посольства США в Осло. Об этом сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.

Посольство США в Норвегии

«PST задержала гражданина Норвегии, обвиненного в попытке разведывательной деятельности, направленной против государственной тайны. Мы находимся в самом начале довольно масштабного расследования. У нас тесное и хорошее сотрудничество с американскими властями», - приводит NRK текст комментария норвежской спецслужбы.

PST заявила, что мужчина готовился передать информацию, угрожающую интересам американской безопасности. Указывается, что у мужчины был «куратор», руководивший его шпионской деятельностью.

Подозреваемый отрицает свою вину. Его адвокат сообщил, что обвинения должны доказать, действительно ли информация, которую подозреваемый собирал, носит стратегический характер, подпадающий под положение Уголовного кодекса.

Согласно норвежскому законодательству, обвиняемому может грозить до 13 лет тюремного заключения. Его обвиняют в шпионаже против третьих стран и попытках получить доступ к норвежским секретным данным.

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