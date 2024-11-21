Грандиозный успех Банка Республика в рамках COP29

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Международная Финансовая Корпорация (IFC) поддержала Банк Республика и выделила крупный кредит для финансирования зеленых проектов в Азербайджане.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 20 миллионов долларов США сроком на 4 года. Кредитные средства будут направлены на поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП), семейным бизнесам с низким уровнем дохода, которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства.

Это позволит создать новые рабочие места, повысить социальную устойчивость и обеспечить доступность зеленых технологий для более широких слоев населения. Поддержка таких инициатив поспособствует устойчивому экономическому росту и стимулирует развитие регионов, обеспечивая их интеграции в процессы глобальной экологической трансформации.

Отметим, что это стало третьим соглашением о зеленом кредите, заключенным Банк Республика с международными финансовыми организациями в рамках COP29. Ранее банк заключил крупные и значимые кредитные соглашения с Нидерландским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.