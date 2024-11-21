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Дональд Трамп предложил своего адвоката на пост генпрокурора

10:11 1058

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении бывшего прокурора Флориды Пэм Бонди в качестве претендента на должность генерального прокурора США, который также возглавляет Минюст, пишет Reuters.

В 2020 году Бонди была одним из адвокатов республиканца во время судебных разбирательств, связанных с импичментом.

Накануне, 21 ноября, предыдущий выдвиженец Трампа - конгрессмен Мэтт Гетц - взял самоотвод, поскольку столкнулся с противодействием со стороны сенаторов-республиканцев на фоне обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

"Слишком долго пристрастное Министерство юстиции использовалось в качестве оружия против меня и других республиканцев. Но больше этого не будет. При Пэм ведомство вновь будет сфокусировано на своих прямых обязанностях - бороться с преступностью и делать Америку снова безопасной. Я много лет знаю Пэм. Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора", - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

В настоящее время 59-летняя Пэм Бонди возглавляет юридическое подразделение поддерживаемой Дональдом Трампом организации "Институт политики "Америка прежде всего".

Во время первого процесса по делу об импичменте бывшего тогда президентом США республиканца обвинили в злоупотреблении властью, но в итоге не осудили. Политик пытался поставить военную американскую помощь Украине в зависимость от проведенного Киевом расследования против занимавшего тогда пост вице-президента США Джо Байдена. Пэм Бонди также была в числе группы республиканцев, которые пришли поддержать Дональда Трампа на судебный процесс по уголовному делу об отмывании денег в Нью-Йорке, завершившийся в мае обвинительным приговором по 34 пунктам обвинения.

Кандидатура Пэм Бонди была объявлена примерно через шесть часов после решения Гетца. 17 ноября сын избранного главы Белого дома Дональд Трамп-младший рассказал Fox Business, что у переходной команды есть запасные варианты для спорных кандидатов, если они не будут утверждены Сенатом.

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