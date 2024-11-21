Британский генерал заявил о готовности к войне с Россией

Эскалация в Украине и растущие угрозы со стороны Кремля заставляют западные страны всерьез готовиться к возможным боестолкновениям на восточном фланге НАТО. Если они начнутся, британские подразделения готовы с первого же дня дать отпор войскам Владимира Путина, заявил заместитель начальника штаба обороны Великобритании Роб Магован.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня, она бы вступила в бой сегодня, – заявил Роб Магован, выступая в комитете по обороне Палаты общин (цитата по Politico). – Не думаю, что кто-то в этом зале должен сомневаться: если бы русские сегодня ночью вторглись в Восточную Европу, мы бы встретили их в этом бою».

Слушания в комитете проходили на фоне обеспокоенности политиков и экспертов готовностью британских и в целом европейских войск к участию в полномасштабных боевых действиях. Численность сухопутной армии Великобритании сейчас наименьшая с 1700-х гг. В октябре министр обороны Джон Хили заявил Politico: придя летом к власти, лейбористское правительство выяснило, что состояние вооруженных сил «гораздо хуже, чем мы думали».

Великобритания в лучшем случае сможет собрать одну дивизию численностью от 20 до 30 тысяч солдат, хотя на это, вероятно, уйдет больше месяца, говорил Bloomberg Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института объединенных исследований (RUSI). Даже у США количество бронетехники всех видов сократилось с 1994 по 2024 гг. на 12%, а у европейских стран – еще больше: у Франции – на 14%, Италии – на 38%, Великобритании и Испании – на 47%, Германии – на 77%, а у других европейских стран НАТО – на 53%, по данным Международного института стратегических исследований. Аналогичная картина и в других родах войск. Так, число боевых самолетов у США уменьшилось на 41%, у Германии – на 69%, у Великобритании и других европейских стран НАТО – на 72%; единственная страна, увеличившая свои ВВС, – Испания (+9%).

По словам Магована, у Вооруженных сил Великобритании есть «ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ»; он напомнил, что ранее уже говорил о необходимости повышения военного потенциала.