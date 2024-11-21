USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Британский генерал заявил о готовности к войне с Россией

10:35 1240

Эскалация в Украине и растущие угрозы со стороны Кремля заставляют западные страны всерьез готовиться к возможным боестолкновениям на восточном фланге НАТО. Если они начнутся, британские подразделения готовы с первого же дня дать отпор войскам Владимира Путина, заявил заместитель начальника штаба обороны Великобритании Роб Магован.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня, она бы вступила в бой сегодня, – заявил Роб Магован, выступая в комитете по обороне Палаты общин (цитата по Politico). – Не думаю, что кто-то в этом зале должен сомневаться: если бы русские сегодня ночью вторглись в Восточную Европу, мы бы встретили их в этом бою».

Слушания в комитете проходили на фоне обеспокоенности политиков и экспертов готовностью британских и в целом европейских войск к участию в полномасштабных боевых действиях. Численность сухопутной армии Великобритании сейчас наименьшая с 1700-х гг. В октябре министр обороны Джон Хили заявил Politico: придя летом к власти, лейбористское правительство выяснило, что состояние вооруженных сил «гораздо хуже, чем мы думали».

Великобритания в лучшем случае сможет собрать одну дивизию численностью от 20 до 30 тысяч солдат, хотя на это, вероятно, уйдет больше месяца, говорил Bloomberg Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института объединенных исследований (RUSI). Даже у США количество бронетехники всех видов сократилось с 1994 по 2024 гг. на 12%, а у европейских стран – еще больше: у Франции – на 14%, Италии – на 38%, Великобритании и Испании – на 47%, Германии – на 77%, а у других европейских стран НАТО – на 53%, по данным Международного института стратегических исследований. Аналогичная картина и в других родах войск. Так, число боевых самолетов у США уменьшилось на 41%, у Германии – на 69%, у Великобритании и других европейских стран НАТО – на 72%; единственная страна, увеличившая свои ВВС, – Испания (+9%).

По словам Магована, у Вооруженных сил Великобритании есть «ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ»; он напомнил, что ранее уже говорил о необходимости повышения военного потенциала.

Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 218
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 3862
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 12433
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 1538
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 1937
Запад объявил войну Путину
Запад объявил войну Путину главная тема; все еще актуально
21 ноября 2024, 20:16 14858
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема
00:03 9522
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...» все еще актуально
21 ноября 2024, 19:09 7958
Белый дом: ответственность на России
Белый дом: ответственность на России
08:59 2841
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
00:45 7834
Зеленский отреагировал на заявление Путина
Зеленский отреагировал на заявление Путина новость дополнена
00:35 9235

ЭТО ВАЖНО

Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 218
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 3862
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 12433
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 1538
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 1937
Запад объявил войну Путину
Запад объявил войну Путину главная тема; все еще актуально
21 ноября 2024, 20:16 14858
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема
00:03 9522
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»
«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...» все еще актуально
21 ноября 2024, 19:09 7958
Белый дом: ответственность на России
Белый дом: ответственность на России
08:59 2841
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
При ударе по России ранен генерал армии Северной Кореи
00:45 7834
Зеленский отреагировал на заявление Путина
Зеленский отреагировал на заявление Путина новость дополнена
00:35 9235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться