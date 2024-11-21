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В рамках COP 29 проведено мероприятие City for People in Baku

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11:22 524

20 ноября в рамках COP 29 состоялось мероприятие под девизом "City for People in Baku" Transforming Urban Spaces for a Sustainable Future" (Город для людей в Баку: трансформация городских пространств ради устойчивого будущего) На мероприятии Гейдар Рустамов, заместитель председателя AYNA, выступил с вступительным словом, предоставив информацию о работе, проделанной в Баку в этой области, улучшении экосистемы и проектах, реализованных и запланированных в рамках развития города. Также своим видением концепции «Город для людей» поделился транспортный эксперт Вусал Раджабли.

В продолжение мероприятия была представлена и обсуждена информация о мерах, принимаемых частным сектором для поддержки экологических реформ в Баку. Наим Азизов, руководитель направления по заказам поездок компании Bolt в Азербайджане, отметил, что «Bolt расширяет сотрудничество с целью создания комфортной и безопасной инфраструктуры для микромобильности. Кроме того, начиная с июля 2024 года, на улицы Баку запустили новые автомобили в рамках плана компании по распространению электромобилей по всей Европе.”

В Азербайджане в настоящее время функционируют около 700 электромобилей. Уже сейчас можно отметить, что 1% ежемесячных поездок осуществляется на электромобилях (EV). Гульнара Асланбейли, исполнительный директор AmCham, поделилась рекомендациями по устойчивому развитию, в том числе возможности освобождения электромобилей от НДС и импортных пошлин, создании 3000 зарядных станций и электрификации 30% автобусного парка к 2030 году. В продолжение темы Сеймур Нифталиев, руководитель юридического департамента и директор KPMG, рассказал о нескольких нормативных изменениях, связанных с развитием мобильности в 2024 году, включая новую систему парковки, обновленные требования к такси и водителям такси, а также использование электромобилей.

В конце встречи Гийом Отраж (Guillaume Otrage, COP29 Bike Team), член велокоманды COP 29, который проехал на велосипеде более 6500 км в Баку и был приглашен в качестве специального гостя, поделился своими мыслями об устойчивом развитии и изменении климата. Отметим, что панельную сессию велa Маарифа Пашаева, руководитель отдела государственной политики компании Bolt.

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