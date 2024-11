В рамках COP 29 проведено мероприятие City for People in Baku

20 ноября в рамках COP 29 состоялось мероприятие под девизом "City for People in Baku" Transforming Urban Spaces for a Sustainable Future" (Город для людей в Баку: трансформация городских пространств ради устойчивого будущего) На мероприятии Гейдар Рустамов, заместитель председателя AYNA, выступил с вступительным словом, предоставив информацию о работе, проделанной в Баку в этой области, улучшении экосистемы и проектах, реализованных и запланированных в рамках развития города. Также своим видением концепции «Город для людей» поделился транспортный эксперт Вусал Раджабли.