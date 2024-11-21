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Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»

11:04 1542

Следственный комитет Российской Федерации не установил фактов экстремизма в лозунгах азербайджанских студентов Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователем Главного следственного управления СК России по Москве совместно с переводчиком изучены видеозаписи, на которых запечатлены вышеуказанные действия. Призывов экстремистского характера в словах молодых людей не установлено. В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствием будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Московском финансово-юридическом университете (МФЮУ) при правительстве России состоялся студенческий фестиваль под названием "Моя Родина: большая и малая".

В рамках мероприятия с целью поддержки азербайджанского клуба МФЮУ к нему примкнули студенты из других университетов – представители азербайджанской диаспоры. После фестиваля азербайджанская молодежь начала провозглашать лозунг "Да здравствует Азербайджан!" на родном языке. Затем в Сети начались вбросы видео с искаженным звуком, в котором якобы азербайджанские студенты скандируют противоправные экстремистские лозунги.

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