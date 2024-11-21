Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
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Заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, не состоится из-за возможной угрозы ракетного удара по правительственному кварталу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Народный депутат Тарас Батенко заявил, что «есть угроза удара ракетой по Верховной Раде в ближайшие дни. «Нас проинформировали», – добавил он.
Следующее заседание Рады запланировано уже в декабре.
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