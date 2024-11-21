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«Великолепная пятница» с Azercell

Мобильный оператор предлагает 75% скидку на тарифный пакет «SuperSən 10GB» при покупке устройств HONOR
11:51 714

Лидирующий мобильный оператор страны объявляет о старте акции, приуроченной к «Великолепной пятнице». В рамках кампании абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в офисах Azercell Exclusive или у официальных дилеров компании, получат возможность подключиться к тарифному пакету «SuperSən 10GB» с 75% скидкой на два месяца.

По завершении льготного периода оплата тарифного пакета будет взиматься по стандартным условиям. Акция распространяется на устройства стоимостью от 199 манатов и действует до 30 ноября 2024 года.

Для получения дополнительной информации о кампании посетите страницу: Кампания «Великолепная Пятница» с Azercell.

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