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Иран нарывается на новые санкции

11:59 1145

Организация по атомной энергии Ирана введет в эксплуатацию значительное количество новых центрифуг для обогащения урана в ответ на антииранскую резолюцию, принятую 21 ноября Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии.

«Профильные структуры Ирана на различных уровнях ранее предупреждали, что принятие любых мер, направленных на конфронтацию, и использование Совета управляющих [МАГАТЭ] для продвижения незаконных, политически мотивированных заявлений столкнется с ответными мерами.

В связи с этим глава ОАЭИ распорядился принять соответствующие меры, в том числе запустить значительное количество новых передовых центрифуг разного типа», - отмечается в публикации, размещенной в телеграм-канале иранского МИД.

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