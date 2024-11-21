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Генсек НАТО поедет к Трампу обсуждать Украину

12:09 817

Генсек НАТО Марк Рютте в ближайшее время может посетить США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения войны в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Рютте посетит резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в скором времени, чтобы обсудить стратегию по переговорам для завершения войны в Украине», - пишет газета.

Основной идеей, которую генсек НАТО попытается донести, будет необходимость справедливого и долгосрочного мира, который не будет поощрять действия России и предоставит гарантии безопасности для Украины.

Вместе с тем издание пишет, что во время недавней встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских лидеров «не сплетничать о Трампе», а вести с ним диалог, так как Европе необходимо, чтобы «Америка оставалась на нашей стороне».

Отметим, что в своей речи после победы на выборах Трамп заявил о том, что намерен положить конец войне в Украине.

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