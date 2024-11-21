Финансист из США хочет купить взорванный «Северный поток-2»

Газета ссылается на соответствующее письмо, составленное юристами Линча. Из письма следует, что Линч в феврале 2024 года запросил у Минфина США лицензию, которая разрешила бы ему вести переговоры о покупке проекта с подсанкционными контрагентами.

Проработавший два десятка лет в России инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по газопроводу «Северный поток-2», если он будет выставлен на аукцион в ходе процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG, пишет The Wall Street Journal.

Бизнесмен полагает, что, как только конфликт вокруг Украины завершится, у России и у прежних покупателей российского газа в Германии и Европе возникнет желание перезапустить газопровод, вне зависимости от того, кому он будет принадлежать. Американский контроль над трубой обеспечит американским чиновникам и законодателям инструмент оказания давления в любых мирных переговорах с Россией, «чтобы положить конец конфликту в Украине и послужить долгосрочным интересам США».

В возможности купить проект до января, когда Nord Stream 2 AG начнет грозить ликвидация, если компания не успеет начать реструктуризацию долгов, Линч видит уникальный шанс для США. Представитель Минфина США оперативно не прокомментировал WSJ ситуацию, в Госдепартаменте от комментариев отказались.

Стивен Линч — партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners. Она занимается проблемными активами. В частности, в 2007 году через ООО «Промнефтьстрой» инвестор выкупил зарегистрированную в Нидерландах «дочку» ЮКОСа Yukos Finance. Она управляла иностранными активами нефтяной компании. В начале сентября 2022 года Линч стал миноритарным владельцем бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG. После закрытия сделку ему досталось 10% акций.

Взрывы на обеих нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022-го в Балтийском море в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.