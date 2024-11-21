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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
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Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Орбан утешает Нетаньяху после выдачи ордера МУС

12:53 1036

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху посетить Венгрию с официальным визитом.

Как сообщают израильские СМИ, в эфире радиостанции «Кошут» Орбан подчеркнул, что «видит в Нетаньяху лидера, который стремится к уменьшению числа вооруженных конфликтов, в отличие от международных организаций, прикрывающихся правозащитной риторикой».

Орбан резко осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. По мнению венгерского лидера, подобные действия недопустимы и подрывают авторитет суда. Он выразил готовность поддержать Израиль и лично Нетаньяху в этот непростой момент.

Примечательно, что с критикой Гаагского суда выступил и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он заявил, что решение о преследовании лидеров демократического государства ставит МУС на одну доску с организациями, играющими на руку террористическим группировкам, и серьезно дискредитирует его решения.

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