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В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах

12:55 2186

Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал он.

«Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «мигранты — это не проблема, проблема — это незаконные мигранты». С незаконной миграцией, дал понять Песков, власти России намерены вести активную борьбу.

«В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее», — перечислил Песков проблемы, к которым, по его мнению, ведет незаконная миграция.

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