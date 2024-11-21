Золото снова пошло в рост

Биржевые цены на золото снова превысили отметку $2700 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднялась на 0,99% — до $2701,6 за унцию по состоянию на утро пятницы.

В предыдущий раз выше отметки $2700 за унцию золото торговалось 8 ноября, цены вернулись на уровни выше $2700 за унцию после падения в период с конца октября по середину ноября.

Опасения по поводу эскалации конфликта в Восточной Европе повысили интерес инвесторов к активам-убежищам, в том числе к золоту, пишет Reuters.