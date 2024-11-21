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Синоптики прогнозируют почти весеннюю погоду

13:10 1283

В субботу, 23 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 8-13° тепла.

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