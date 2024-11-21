USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

МАГАТЭ приняло антииранскую резолюцию. Тегеран в гневе

13:19 1043

Иран перестанет учитывать добровольно взятые на себя ограничения по ядерной программе и ускорит процесс обогащения урана до желаемого уровня в ответ на антииранскую резолюцию, принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Реза Мохсени Сани.

«Если на данный момент некоторые добровольно взятые на себя Ираном ограничения соблюдаются, то скоро эти ограничения перестанут учитываться. И мы достигнем желаемого уровня обогащения в самое ближайшее время», - указал парламентарий в интервью агентству ILNA.

По словам Мохсени Сани, все когда-либо введенные против Ирана санкции исламская республика превратила в возможности для собственного развития, которые сейчас можно наблюдать и в ракетной отрасли, и в атомной промышленности.

21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой раскритиковал Иран за недостаточное сотрудничество с этой организацией. Согласно документу, МАГАТЭ необходимо подготовить подробный доклад по иранской ядерной программе к весне 2025 года. За резолюцию было подано 19 голосов, 3 страны выступили против, еще 12 воздержались. Власти Ирана в ответ на решение МАГАТЭ заявили о намерении ввести в эксплуатацию значительное количество новых центрифуг для обогащения урана.

Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 550
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 3122
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 10520
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
14:19 700
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 2625
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
12:55 2192
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 1241
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 5593
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 13246
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 5143
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 3128

ЭТО ВАЖНО

Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 550
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 3122
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 10520
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
14:19 700
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 2625
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
12:55 2192
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 1241
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 5593
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 13246
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 5143
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 3128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться