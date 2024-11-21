МАГАТЭ приняло антииранскую резолюцию. Тегеран в гневе

Иран перестанет учитывать добровольно взятые на себя ограничения по ядерной программе и ускорит процесс обогащения урана до желаемого уровня в ответ на антииранскую резолюцию, принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Реза Мохсени Сани.

«Если на данный момент некоторые добровольно взятые на себя Ираном ограничения соблюдаются, то скоро эти ограничения перестанут учитываться. И мы достигнем желаемого уровня обогащения в самое ближайшее время», - указал парламентарий в интервью агентству ILNA.

По словам Мохсени Сани, все когда-либо введенные против Ирана санкции исламская республика превратила в возможности для собственного развития, которые сейчас можно наблюдать и в ракетной отрасли, и в атомной промышленности.

21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой раскритиковал Иран за недостаточное сотрудничество с этой организацией. Согласно документу, МАГАТЭ необходимо подготовить подробный доклад по иранской ядерной программе к весне 2025 года. За резолюцию было подано 19 голосов, 3 страны выступили против, еще 12 воздержались. Власти Ирана в ответ на решение МАГАТЭ заявили о намерении ввести в эксплуатацию значительное количество новых центрифуг для обогащения урана.